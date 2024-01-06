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Бастрыкин поручил проверить факты ненадлежащего теплоснабжения в Подмосковье

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Бастрыкин поручил проверить факты ненадлежащего теплоснабжения в Подмосковье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

В СК отметили, что СМИ и соцмедиа продолжают публиковаться новые сообщения о фактах нарушения прав потребителей энергоресурсов в регионе.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов, также были организованы проверки в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Чрезвычайная ситуация в данный момент наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах, где температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования, подчеркнули в ведомстве.

Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных лиц, добавили там.

До этого министр энергетики Николай Шульгинов дал поручения после аварии на электроподстанции в Москве.

Ранее сообщалось, что подачу отопления в подмосковный Климовск планируют возобновить к утру 7 января.

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