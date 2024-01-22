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Бастрыкин поручил СК провести проверку после инцидента с котом Твиксом

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Бастрыкин поручил СК провести проверку после инцидента с котом Твиксом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, высаженного из поезда проводницей в Кирове.

Инцидент произошел 11 января. Проводница поезда выбросила кота из вагона во время остановки в Кирове в сильный мороз, несмотря на наличие у него собственного билета. Позднее домашнее животное было найдено мертвым.

Хозяева кота обратились в правоохранительные органы, однако им отказали в открытии уголовного дела.«”Глава ведомства поручил и.о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад”, – сообщило ведомство в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что РЖД и внесет изменения в правила перевозки животных после гибели кота Твикса.

Взято отсюда.

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