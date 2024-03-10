Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над подметающей пол пенсионеркой, сообщается на сайте СК РФ.

По данным ведомства, в социальных сетях распространилась видеозапись из парикмахерской в Пермском крае с издевательствами и угрозами физической расправы в отношении пожилой женщины.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, на нее грубо кричит женщина, заставляя шевелиться быстрее. Уточнялось, что обрушившийся на пенсионерку негатив якобы являлся наказанием за то, что она забыла деньги за стрижку дома.

“Председателем СК России поручено возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае”, – говорится в сообщении.

Горняк22

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