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Бастрыкину доложат о расследовании отравления газом двух человек в КЧР

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Бастрыкину доложат о расследовании отравления газом двух человек в КЧР

Газовая конфорка. Архивное фото

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двух человек в результате отравления угарным газом в Черкесске, сообщил СК России.

Ранее в СМИ появилась информации, что 11 января в доме по улице Кавказская в Черкесске в результате отравления угарным газом скончались два человека, жильцы соседней квартиры были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело.

“Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Николая Вячеславовича Щепкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также об установленных обстоятельствах, способствовавших случившемуся, и принятых мерах к их устранению”, — говорится в сообщении СК России в Telegram-канале.

Горняк22
Взято отсюда
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