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Беглов: под Петербургом, где сбили БПЛА, идут следственные действия

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Беглов: под Петербургом, где сбили БПЛА, идут следственные действия

На месте нейтрализации украинского беспилотника в Ленинградской области идут следственные действия, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.«

"Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия", – написал он в Telegram-канале.

Беглов также уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, добавляет “Петербургский дневник”.

Ранее сообщалось, что в половине второго ночи 18 января силами ПВО были нейтрализованы беспилотники над Московской и Ленинградской областями.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородом и Белгородским районом.

Взято отсюда.

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