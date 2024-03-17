реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Бельгийская фигуристка высказалась о допинге россиян и получила ответ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Фигуристка Хендрикс осудила допинг-дело Валиевой и получила ответ от Галлямова

Бельгийская фигуристка высказалась о допинге россиян и получила ответ

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о допинге россиян. Ее слова приводит Sports со ссылкой на Humo.

Хендрикс заявила, что ей повезло попадать на подиум из-за отсутствия россиян на турнирах. «Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Камилы Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум (Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой — прим. «Ленты.ру»), был один и тот же тренер, и одну из них поймали», — осудила она ситуацию, добавив, что чистые россияне лучше нее тоже есть.

После критики россиян она получила ответ от чемпиона мира и Европы в парном катании Александра Галлямова. «Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде», — написал он в Telegram-канале.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили триметазидин, — 25 декабря 2021 года. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы, в связи чем бронза перешла Хендрикс.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участия в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Взято
отсюда

читать новости сегодня , новости дня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

ДТП на рубцовской трассе Фото: "Инцидент Рубцовск" Судя по фото,…

В Бийске на выборах президента РФ продолжают работать общественные наблюдатели

В Бийске на выборах президента РФ продолжают работать общественные…

Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей В Бийске продолжает активно работает…

Бийчане отмечают Масленицу на Петровском бульваре

Бийчане отмечают Масленицу на Петровском бульваре

В воскресенье завершается масленичная неделя 17 марта на Петровском бульваре…

От самых маленьких до самых пожилых: кто голосует в Бийске в третий день выборов

От самых маленьких до самых пожилых: кто голосует в…

Бийчане идет на участки с детьми и вызывают членов УИКов…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp