Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Все строительные организации в попавшем под обстрел Белгороде привлекаются к восстановительным работам и будут обеспечены необходимыми материалами, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. «”Все строительные организации выводим на работу. Обеспечим материалами. Сейчас закрываем тепловые контуры”, – написал Демидов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что город условно разделен на секторы, за каждым закрепили одного из заместителей главы города. Их задачи включают в себя уборку территорий, обеспечение сохранности поврежденных автомобилей до их перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров зданий, актирование повреждений и организацию доставки необходимых материалов в ПВР. «”Управы ведут обход, обследуют территории и опрашивают людей”, – добавил мэр.

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

город Горняк

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