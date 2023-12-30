Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белгород выводит на работу стройорганизации и обеспечит их материалами

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белгород выводит на работу стройорганизации и обеспечит их материалами

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Все строительные организации в попавшем под обстрел Белгороде привлекаются к восстановительным работам и будут обеспечены необходимыми материалами, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. «”Все строительные организации выводим на работу. Обеспечим материалами. Сейчас закрываем тепловые контуры”, – написал Демидов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что город условно разделен на секторы, за каждым закрепили одного из заместителей главы города. Их задачи включают в себя уборку территорий, обеспечение сохранности поврежденных автомобилей до их перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров зданий, актирование повреждений и организацию доставки необходимых материалов в ПВР. «”Управы ведут обход, обследуют территории и опрашивают людей”, – добавил мэр.

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Успеть в новогодние. Как в праздники будут работать банки, почта, МФЦ и торговые центры в Барнауле

31.12.2023

 Новости Алтай

Рыбам придется много работать, Скорпионам заниматься бизнесом. Финансовый астролог составил прогноз на 2024 год для барнаульцев

31.12.2023

 Новости Алтай

Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

31.12.2023

 Новости Алтай

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

31.12.2023

 Новости Алтай

Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

31.12.2023

 Новости Алтай

«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

31.12.2023

 Новости Алтай

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

31.12.2023

 Новости Алтай

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31.12.2023

 Новости Алтай

31 декабря на большей части территории Алтайского края ожидаются метели

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix