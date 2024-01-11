Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белгородцам выплатят компенсации за поврежденные при обстрелах ВСУ авто

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белгородцам выплатят компенсации за поврежденные при обстрелах ВСУ авто

В результате обстрела Белгорода с 29 декабря было повреждено порядка 600 машин, владельцам уже начали выплачивать компенсации, сообщил мэр города Валентин Демидов.«”Начинаем выплаты компенсаций собственникам автомобилей, поврежденных в Белгороде в результате обстрелов. На этот момент в реестре 600 машин, пострадавших с 29 декабря”, – написал он в своем Telegram-канале.

Демидов добавил, что для решения вопросов по восстановлению поврежденного транспорта в Белгороде открыли “горячую линию”. С владельцами автомобилей свяжутся специалисты для проведения экспертизы, до этого момента ремонтировать машину самостоятельно не рекомендуется, заключил глава города.

Радио Sputnik сообщало, что жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Иван Лоор выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Самойленко

11.01.2024

 Новости Алтай

Престольный праздник отметили в храме 14 тысяч Вифлеемских младенцев

11.01.2024

 Новости Алтай

Расширенное заседание цикловых комиссий и кафедр

11.01.2024

 Новости Алтай

Фестивали, выставки, гастроли: план юбилейного года Шукшина утвердили на Алтае

11.01.2024

 Новости Алтай

Седьмой «Кубок Александра Ерохина» прошел в Барнауле

11.01.2024

 Новости Алтай

Выходные с пользой для здоровья

11.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае бригады скорой помощи оснастят видеокамерами

11.01.2024

 Новости Алтай

Потерявший семью в ДТП под Новосибирском 5-летний мальчик умер после аварии

11.01.2024

 Новости Алтай

Позывной – «Старый». История службы участника СВО из Зонального района

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix