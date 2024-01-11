Белгородцам выплатят компенсации за поврежденные при обстрелах ВСУ авто

В результате обстрела Белгорода с 29 декабря было повреждено порядка 600 машин, владельцам уже начали выплачивать компенсации, сообщил мэр города Валентин Демидов.«”Начинаем выплаты компенсаций собственникам автомобилей, поврежденных в Белгороде в результате обстрелов. На этот момент в реестре 600 машин, пострадавших с 29 декабря”, – написал он в своем Telegram-канале.

Демидов добавил, что для решения вопросов по восстановлению поврежденного транспорта в Белгороде открыли “горячую линию”. С владельцами автомобилей свяжутся специалисты для проведения экспертизы, до этого момента ремонтировать машину самостоятельно не рекомендуется, заключил глава города.

Радио Sputnik сообщало, что жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

Взято отсюда.