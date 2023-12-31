Жители Белгорода, который накануне подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, приносят цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.

Он уточнил, что люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью “Белгород”, находящемуся возле кинотеатра “Победа” и универмага “Маяк”.

На асфальте возле расположенной неподалеку остановки общественного транспорта видна воронка от снаряда. На лавочке рядом, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.

Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины.

Также белгородцы приносят цветы, лампады и игрушки к Вечному огню, чтобы почтить память жертв обстрела и выразить поддержку пострадавшим.

Радио Sputnik сообщало, что среди жертв обстрела Белгорода – расследовавший совершенные киевским режимом преступления старший лейтенант юстиции.

Взято отсюда.