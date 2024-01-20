Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село

Дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет”, – написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что представители оперативных и аварийных служб работают на месте происшествия.

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа находится в нескольких метрах от государственной границы России и Украины.

В субботу утром радио Sputnik сообщало, что средства РЭБ перехватили украинский ударный беспилотник в небе над ЛНР.

Взято отсюда.