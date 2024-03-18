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Белгородский облизбирком сообщил полученный Путиным в регионе результат

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Белгородский облизбирком сообщил полученный Путиным в регионе результат

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Белгородской области с результатом 90,66% голосов после завершения обработки протоколов, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.«

"На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых комиссий. На территории области проголосовали 1 миллион 57 тысяч 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Владимир Владимирович Путин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набрал 954 654 голоса, что составляет 90,66%. Выборы на территории Белгородской области состоялись", – цитирует Лазарева РИА Новости.

По его данным, представитель Николай Харитонов набрал 3,59% голосов, выдвинутый партией “Новые люди” Владислав Даванков – 2,50%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 2,36%.

Радио Sputnik писало, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина на выборах.

Взято отсюда.

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