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Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

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Белгородский участковый обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

Сотрудник полиции. Архивное фото

Участковый полиции из села Шишино Белгородской области в опасной ситуации выхватил гранату у нетрезвого мужчины, которую тот собирался привести в действие, сообщается на портале “МВД Медиа”.

“В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно. Он обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть”, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятый предмет специалисты из Росгвардии идентифицировали как ручную гранату Ф-1. В настоящее время проводится экспертиза, уточнила Волк. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

“Следователем ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Фигурант заключен под стражу”, – подчеркнула представитель ведомства.

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Взято отсюда
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