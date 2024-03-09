Белгородскую область за сутки атаковали около 20 беспилотников

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото

Порядка 20 украинских беспилотников атаковали восемь районов Белгородской области за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, один был тяжело ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации губернатора, 8 марта украинская армия атаковала восемь районов области 20 беспилотниками, часть из них была сбита. В результате атаки дронов двое мужчин погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждения выявлены в шести населенных пунктах. По хутору Марьино Шебекинского округа выпустили два минометных снаряда.

“В Белгородском районе над селами Беломестное, Болдыревка, Варваровка и Петровка системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. В поселке Дубовое беспилотник противника совершил падение. В данных населенных пунктах обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в селе Головино – поврежден один автомобиль”, – написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Шаховка Волоконовского района дроном-камикадзе атакована ЛЭП. В Краснояружском районе над поселком Красная Яруга системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа, обломками поврежден забор на стадионе.

“В Грайворонском городском округе на окраине села Рождественка тремя дронами-камикадзе атакованы три экскаватора и манипулятор. В результате взрывов погибли двое водителей. Один рабочий получил осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей… Ещё один дрон-камикадзе в Рождественке сбит стрелковым оружием. Обошлось без последствий. В селе Дроновка на обочине дороги обнаружен и обезврежен сотрудниками погранслужбы БПЛА с боеприпасом. В районе села Санково в поле совершил падение беспилотник противника”, – уточнил глава региона.

В Ракитянском районе, по информации Гладкова, рядом с селом Цебулевка в овраге обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа. В Ровеньском районе рядом с селом Мартынцы в поле обнаружены обломки БПЛА самолётного типа. В Яковлевском горокруге на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа. Ещё одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту, отметил губернатор.

“В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна Масловопристанского сельского поселения с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены кровля и газопровод. По хутору Марьино выпущено два минометных снаряда”, – сообщил глава области.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

город Горняк

Взято отсюда

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