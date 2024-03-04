реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белоруса обвинили в отрицании геноцида из-за постов в соцсетях

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

СК Белоруссии: в Минске возбудили дело за отрицание геноцида белорусского народа

Белоруса обвинили в отрицании геноцида из-за постов в соцсетях

В Минске местного жителя обвинили в отрицании геноцида белорусского народа. О возбуждении соответствующего уголовного дела в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет республики.

Как уточнили в ведомстве, к ответственности был привлечен 54-летний минчанин. Мужчина администрировал группу в соцсетях.

«Следователи установили, что мужчина публиковал различные посты с исторической тематикой, где отрицал геноцид белорусского народа и оскорблял Президента Республики Беларусь», — рассказали в СК Белоруссии.

Ранее стало известно об оглашении в Белоруссии приговора 50-летнему дальнобойщику по статье об экстремизме. Мужчина взорвал самодельную петарду рядом с военным конвоем, за что его привлекли к ответственности за хулиганство. Однако позднее в салоне транспортного средства у подозреваемого обнаружили запрещенную символику, а также соответствующие подписки в социальных сетях, за что возбудили дело об участии в экстремистском формировании.

Взято
отсюда

новости события сегодня , свежие новости сегодня

горняк22 телеграм
Цените уют. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 марта

Цените уют. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 марта

Благоприятная обстановка дома зарядит вас энергией, которая поможет в делах…

Узнать больше
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

Лампочки. Архивное фото Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без…

Узнать больше
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Мирный…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp