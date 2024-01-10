Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Бешикташ» не интересовался игроком «Локомотива» Миранчуком

Подписывайся на ГОРНЯК22!

«Бешикташ» не интересовался игроком «Локомотива» Миранчуком

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичем заявил, что турецкий «Бешикташ» не интересовался игроком клуба Антоном Миранчуком, передает Legalbet.

«Если не ошибаюсь, про Миранчука и «Бешикташ» написал Ваня Карпов. Я бы спокойной относился к его информации, не всегда можно доверять его источникам. Возможно, ему кто-то дал неверную информацию», — сказал Кузьмичев.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Всего на счету футболиста более 150 матчей за «железнодорожников». Вместе с клубом он выиграл чемпионат страны и трижды — Кубок.

В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

С 2017 года Миранчук вызывается в национальную сборную России.

Ранее в «Бешикташе» рассказали, может ли Станислав Черчесов возглавить клуб.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix