Беспилотник сбит в Новгородской области, сообщил губернатор

В Новгородской области сбит беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Никитин. «

"Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <…> Жертв, пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.

Никитин подчеркнул, что власти работают в плотном контакте с правоохранителями и силовыми структурами.

Он также выразил благодарность силам ПВО Минобороны России.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.