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Беспилотник ВСУ обезврежен в небе над Липецкой областью

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Беспилотник ВСУ обезврежен в небе над Липецкой областью

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредила беспилотник ВСУ в Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.«

"В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Благодарю наших защитников за службу и обеспечение безопасности жителей региона", – написал он в Telegram-канале.

В свою очередь в Минобороны РФ уточнили, что средства ПВО в четверг вечером перехватили в небе над регионом выпущенную украинскими войсками ракету.

В ведомстве также уточнили, что для уничтожения наземных целей ВСУ переоборудовали зенитную ракету С-200.

Накануне радио Sputnik сообщило, сколько домов в Курской области остались без отопления в результате атаки ВСУ.

Взято отсюда.

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