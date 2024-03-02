Беспилотник ВСУ попытался атаковать порт Бронка в Петербурге
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать порт Бронка в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, прозвучали два хлопка. При этом взрывы также слышали жители деревней Пеники и Малая Ижора. Некоторые из них утверждают, что после этого видели зарево и искры в небе.
До угрозы атаки в аэропорту Пулково был введен план «Ковер». Отмечается, что временно самолеты не могли вылететь и совершить посадку.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Дрозденко заявил, что воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива.
Взято
отсюда
новости сегодня самые , свежие новости сегодня