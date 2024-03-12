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Беспилотник упал на крышу торгового центра около ж/д вокзала в Белгороде

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Беспилотник упал на крышу торгового центра около ж/д вокзала в Белгороде

Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде возле железнодорожного вокзала, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«”В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена”, – написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают представители оперативных служб.

Ранее он сообщил, что беспилотник противника атаковал здание мэрии города, в результате пострадали две женщины – сотрудницы горадминистрации.

Во вторник днем радио Sputnik рассказало об уничтожении еще четырех украинских БПЛА в небе над Курской областью.

Взято отсюда.

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