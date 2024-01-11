Беспилотник упал рядом с трассой М-3 под Калугой, сообщил губернатор

Средства ПВО подавили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ранее глава региона сообщил, что на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате здание получило повреждения, возгораний и пострадавших нет. «

"В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3", – написал он в Telegram-канале.

Сейчас на месте работают оперативные службы, добавил Шапша.

Ранее радио Sputnik рассказало, что российские силы ПВО перехватили над Белгородской областью снаряд, выпущенный из РСЗО “Ураган”.

Взято отсюда.