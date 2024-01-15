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Бесплатные занятия по кинопроизводству пройдут в рамках выставки “Россия”

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Бесплатные занятия по кинопроизводству пройдут в рамках выставки "Россия"

Семь бесплатных занятий по кинопроизводству проведут для подростков на ВДНХ в рамках выставки-форума “Россия”, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что занятия начнутся 20 января. Они будут проходить в павильоне № 19 “Атом”. «

"Принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Вместе с профессионалами они напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. Всего запланировано семь мастер-классов. Результатом каждого из них станет короткий учебный фильм", – приводятся слова Сергуниной на сайте мэра и правительства Москвы.

Для посещения занятий потребуется регистрация на сайте организаторов, пишет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало о проведении Семейного форума на выставке “Россия”.

Взято отсюда.

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