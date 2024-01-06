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Беспроигрышная лотерея пройдет на площадке Петербурга на выставке “Россия”

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Беспроигрышная лотерея пройдет на площадке Петербурга на выставке "Россия"

Посетители экспозиции Санкт-Петербурга на выставке-форуме “Россия” смогут поучаствовать в Дне чудес и выиграть приз в беспроигрышной лотерее, пишет “Петербургский дневник”.

Мероприятие пройдет 7 января. Среди призов – сертификаты на проживание в отелях Петербурга, экскурсии, круизы, билеты и туры в Северную столицу, отмечает газета.

Главный приз Дня чудес – поездка в Петербург на пять дней и четыре ночи по программе “Блистательный Петербург”, рассказали организаторы.

Счастливчик сможет отправиться в путешествие с мая по сентябрь и при поддержке гидов-экскурсоводов увидеть самые известные музеи и памятники города, а также познакомиться с историей Северной столицы в ходе обзорной экскурсии.

Радио Sputnik сообщало, что выиграл четырехмиллионный гость выставки-форума “Россия”.

Взято отсюда.

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