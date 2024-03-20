Без штампов. Бывший пресс-атташе сборной РФ по футболу о Василии Уткине

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин тяжело переживал уход с телевидения, заявил бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков.«”Мы с ним никогда напрямую не разговаривали об этом, но мне кажется, он достаточно болезненно пережил свое изгнание с телевидения. И каким бы успешным он ни был в блогерстве, все равно мне казалось, что ему большого экрана недостает. А большому экрану недоставало Васи”, – рассказал Казаков в интервью “Ямал-Медиа”.

Он подчеркнул, что будет помнить Уткина в качестве спортивного журналиста в расцвете его карьеры: ведущий радикально обновил манеру комментирования футбольных матчей, принятую на советском телевидении.«”Он говорил нормальным языком. Не было ни штампов, ни какого-то “яканья”, как у бывшего футболиста или тренера. <…> Вася заговорил так, как всем было понятно. Он пользовался невероятной любовью, симпатией, уважением и восхищением. Куча людей, максимально далеких от футбола, смотрели игры только ради вот этого стиля”, – сказал Казаков.

Причиной смерти Василия Уткина ряд СМИ называет тромбоэмболию легочной артерии – опасный недуг, который могут спровоцировать нарушения свойств крови.«”Тромбоэмболия артерии – это состояние, при котором тромб, образовавшийся в какой-либо части туловища, по сосудам попадает в легочные артерии и закупоривает их”, – приводит телеканал “360” слова врача-пульмонолога Ивана Тарасенко.

Василий Уткин с 1994 года вел футбольные передачи и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году. Он также известен по работам в кино. В частности, Уткин исполнил роль в фильмах “День выборов” и “День выборов 2”.

Как напоминают Аrgumenti.ru, Уткин в 2004 и 2005 годах удостоился премии “ТЭФИ” в номинации “Лучший спортивный комментатор”.

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Взято отсюда.