Безруков назвал три главных понятия “русского идеала” на ВФМ

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал о трех главных понятиях “русского идеала”, выступая на марафоне “Знание.Первые”, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи.«

"Про культурный код России можно говорить бесконечно. Я просто порекомендовал им почитать (русского писателя Федора, – ред.) Достоевского о русском характере, о русском человеке. Всецелость, всепримиримость и всечеловечность – вот эти три понятия русского идеала", – сказал артист в интервью Первому каналу.

Описывая русский характер, Безруков выделил такие его черты, как честь, долг, всепрощение, духовность и семейные ценности.«

"И, конечно же, всепримирение… потому что Достоевский как раз и полагал, что с русского народа пойдет начало всепримирения международного – примирения народов мира", – цитирует издание Regions Безрукова.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало, как Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира.

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