реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Безруков назвал три главных понятия “русского идеала” на ВФМ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Безруков назвал три главных понятия "русского идеала" на ВФМ

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал о трех главных понятияхрусского идеала”, выступая на марафоне “Знание.Первые”, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи.«

"Про культурный код России можно говорить бесконечно. Я просто порекомендовал им почитать (русского писателя Федора, – ред.) Достоевского о русском характере, о русском человеке. Всецелость, всепримиримость и всечеловечность – вот эти три понятия русского идеала", – сказал артист в интервью Первому каналу.

Описывая русский характер, Безруков выделил такие его черты, как честь, долг, всепрощение, духовность и семейные ценности.«

"И, конечно же, всепримирение… потому что Достоевский как раз и полагал, что с русского народа пойдет начало всепримирения международного – примирения народов мира", – цитирует издание Regions Безрукова.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало, как Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Заключенный экс-глава Славгорода получил компенсацию за увольнение с должности

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com Суд признал, что Горбунов испытывал “моральные…

Узнать больше

Чем известен режиссер Римас Туминас и при каких обстоятельствах он умер

Театр. Занавес Фото: Unsplash.com Советский и российский театральный режиссер Римас Туминас…

Узнать больше

В Госдуме сочли вызовом появление боевой авиации НАТО над Черным морем

Истребитель Фото: unsplash.com Над Черным морем появился истребитель “Тайфун”. Он…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp