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Биатлонист из ЯНАО Бектуганов стал чемпионом страны в суперспринте

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Биатлонист из ЯНАО Бектуганов стал чемпионом страны в суперспринте

Биатлонист Александр Бектуганов завоевал золотую медаль на чемпионате России по биатлону, сообщает ИА “Север-Пресс”.

Спортсмен из Лабытнанги уверенно победил в дисциплине “суперспринт” в городе Чайковский Пермского края – отрыв от соперников составил три минуты.

Александр Бектуганов тренируется под руководством Сергея Сандуляка в окружной спортшколе олимпийского резерва имени Ахатовой, говорится в сообщении.

В чемпионате участвуют более 130 спортсменов из России и Белоруссии. Соревнования продлятся до понедельника, 15 января.

Радио Sputnik также сообщало, что шахматист из Тольятти досрочно стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет.Прямой эфирНовый скандал в спорте: смена гражданства атлетов без согласия ОКР15:47

Взято отсюда.

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