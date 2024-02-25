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Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

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Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

Колонну, в которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок передвигалась по Украине, преследовал российский дрон. Об этом написала немецкая газета Bild.

В публикации говорится, что по дороге на опреснительную станцию к кортежу министра приблизился разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На смартфонах членов делегации сработал тревожный сигнал. После этого водители попытались найти пути, чтобы избежать дроны, но тот продолжал следовать за колонной.

Отмечается, что через какое-то время дроны изменил курс, но визит на станцию было решено отменить.

До этого Бербок во время посещения Одессы была вынуждена почти 20 минут провести в укрытии из-за звучащего сигнала воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над главой МИД ФРГ, перепутавшей Лаврова с его заместителем.

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