Билеты на концерты под фонограмму должны быть дешевле, считают депутаты

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии планируют изучить правовые аспекты концертов, где исполнители пользуются фонограммой, пишет “Парламентская газета”.

Парламентарии считают, что исполнение под фонограмму является суррогатным продуктом.«”Предлагаю запретить артистам петь под фонограмму или же указывать на афишах, что песни будут исполняться не вживую”, – цитирует издание певца и депутата Курултая Рамиля Бадамшина.

В 2013 году в Госдуму вносили подобный законопроект, однако его отклонили, и как объяснили в думском комитете по культуре, Гражданский кодекс слишком широко трактует понятие фонограммы, поэтому неясно, за что именно штрафовать.

Первый зампред думского комитета по культуре народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о готовности рассмотреть вновь данный вопрос.«”Получается, что артист присутствует на сцене не полностью, а только своим внешним видом, но не голосом. Нужно быть честным со зрителем, поэтому инициативу, если она поступит, будем рассматривать”, – подчеркнул депутат.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме нашли выгоду от “киносанкций” для российского кинематографа.14 января, 08:33

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