реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Близкая подруга диктора Моргуновой назвала причину ее смерти

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Близкая подруга диктора Моргуновой назвала причину ее смерти

Причиной смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб, сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова.

Ранее стало известно, что Моргунова умерла в возрасте 84 лет.«”Причина смерти Моргуновой – тромб оторвался, дата и место прощания еще не известны”, – сказала Мусатова РИА Новости.

Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. Она стала диктором Центрального телевидения СССР в 1961 году, вела выпуски программы “Голубой огонек” и “Утренняя почта”.

Радио Sputnik также писало о смерти продюсера и актрисы Дарьи Вилковой-Гончаровой.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Что запрещается делать на Порфирия Позднего. Народные приметы на…

Прическа. Волосы. Девушка Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay Название…

В Британии сообщили о самоубийстве вернувшегося с Украины наемника

В Британии сообщили о самоубийстве вернувшегося с Украины наемника

Telegraph: служивший в ВСУ британец Грегг покончил с собой, вернувшись…

Стали известны сроки посещения Макроном Украины

Стали известны сроки посещения Макроном Украины

AFP: Макрон посетит Украину с визитом в ближайшие неделиСюжетРакетные удары…

Орбан нашел плюсы для Венгрии в национальности жены Трампа

Орбан нашел плюсы для Венгрии в национальности жены Трампа

Орбан: Трамп хорошо знает Центральную Европу, потому что женат на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp