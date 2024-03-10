Близкая подруга диктора Моргуновой назвала причину ее смерти

Причиной смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб, сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова.

Ранее стало известно, что Моргунова умерла в возрасте 84 лет.«”Причина смерти Моргуновой – тромб оторвался, дата и место прощания еще не известны”, – сказала Мусатова РИА Новости.

Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. Она стала диктором Центрального телевидения СССР в 1961 году, вела выпуски программы “Голубой огонек” и “Утренняя почта”.

Радио Sputnik также писало о смерти продюсера и актрисы Дарьи Вилковой-Гончаровой.

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