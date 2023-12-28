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Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

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Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы. Архивное фото

Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.

В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.

Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.

Блогер находится под домашним арестом.

По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.

город Горняк
Взято отсюда
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