Блогер Лерчек разводится с мужем

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом, сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.«”Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович”, – приводит РИА Новости данные электронной базы.

Встреча супругов по рассмотрению иска запланирована на 25 марта, информации о конкретных требованиях Чекалиной к супругу пока нет.

В марте 2023 года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В отношении супругов открыли уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере. По версии следствия, они легализовали порядка 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.

В конце сентября прошлого года ФНС назначила Чекалиной штраф в размере 124 миллионов рублей за неуплату налогов на сумму 311 миллионов рублей. В декабре 2023 года СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело в отношении блогеров было прекращено в марте этого года. При этом со счетов и имущества супругов сняли арест, напоминает телеканал “Москва 24”.

Ранее радио Sputnik рассказало, что суд оштрафовал еще одного участника “голой” вечеринки за пропаганду ЛГБТ*.

Взято отсюда.