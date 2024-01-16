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Блогерша Кайли Дженнер перекрасилась в розовый

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Блогерша Кайли Дженнер перекрасилась в розовый

Звезда реалити-шоу, блогер и модель Кайли Дженнер сменила имидж и опубликовала первые фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер решила перекраситься в розовый оттенок. На снимке она позировала без макияжа в машине. Блогерша была одета в серую футболку и черный топ. Преображение произошло после скандала на «Золотом глобусе».

В начале января Кайли Дженнер запретила Тимоти Шаламе ответить на просьбу Селены Гомес. Эксперт по чтению по губам заявил, что певица с подругой Тейлор Свифт говорили о ее попытке сфотографироваться с Тимоти Шаламе, с которым они ранее снимались в фильме Вуди Аллена.

«Я попросила фото, а она сказала: «Нет», — заявила о решении Кайли Дженнер Селена Гомес.

Спустя несколько дней Тимоти Шаламе и Селена Гомес высказались о ситуации. Актер рассказал о ней папарацци лично, а актриса написала пост в личном блоге.

Ранее Кайли Дженнер снялась в купальнике и шляпе-«люстре».

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