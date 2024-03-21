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Блогерша Кайли Дженнер снялась в рекламе своего бренда алкогольной газировки

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Блогерша Кайли Дженнер снялась в рекламе своего бренда алкогольной газировки

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала первые фото рекламы своего бренда напитков Sprinter. Об этом сообщает The Sun.

В новой рекламной кампании Кайли Дженнер позировала без белья, обливая свою фигуру алкогольным низкокалорийным газированным напитком на основе водки. Ей также сделали мокрую укладку и макияж с хайлайтером.

Кайли Дженнер встречается с актером Тимоти Шаламе. Влюбленные перестали скрывать свой роман в начале сентября, когда вместе появились на финальном матче US Open. На мероприятии модель и актер сидели в обнимку и целовались. Осенью Кайли Дженнер нечаянно показала обои своего iPhone во время Недели моды в Милане. На них было поставлено совместное селфи с Тимоти Шаламе. На снимке актер целовал ее в щеку.

Однако недавно появились слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Интернет-пользователи считают, что звезды разошлись, поскольку они уже долгое время не выходят вместе на публику. Но на днях они опровергли слухи.

Ранее Кайли Дженнер снялась в лифчике и без нижнего белья.

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