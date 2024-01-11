Телеведущая, блогерша и бывшая модель Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с отдыха в Аргентине, куда она улетела с мужем после Нового года.

54-летняя Светлана Бондарчук позировала в пестром платье-комбинации без нижнего белья. Она также отказалась от макияжа и укладки. Образ завершили розовые босоножки, рубашка и солнцезащитные очки.

Светлана Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко. 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в соцсетях фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по поводу рождения мальчика, но не собирается раскрывать никаких подробностей и что-то объяснять незнакомым людям.

От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у знаменитости есть двое детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

Ранее Светлана Бондарчук показала на фото особенную дочь от режиссера.

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