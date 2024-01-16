Блокадникам проведут глазную операцию по случаю праздника

Специалисты центра “Микрохирургии глаза” имени Федорова в Санкт-Петербурге весь день 19 января посвятят работе с блокадниками, пишет “Петербургский дневник”.

Там готовы провести 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте.

Акция посвящена 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.«”Каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни”, – цитирует издание губернатора города Александра Беглова.

Радио Sputnik также сообщало, как в российском МИД отреагировали на отказ ФРГ от выплат блокадникам-неевреям.

Взято отсюда.