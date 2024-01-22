Блокадники из более 10 стран приедут на годовщину освобождения Ленинграда

Блокадники из более чем десяти стран приедут в Санкт-Петербург на 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, пишет “Петербургский дневник”.

Отмечается, что с 25 по 29 января Северную столицу посетят свыше 50 блокадников из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии. «

"Петербург старается поддерживать жителей блокадного Ленинграда независимо от того, где они сейчас проживают. Мы не делим блокадников на своих и чужих – они все для нас родные люди. Мы всегда ждем их в гости, приглашаем вместе отметить памятные даты, окружаем заботой и вниманием", – цитирует издание губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Блокадники возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, посетят концерт в БКЗ “Октябрьский”, совершат экскурсию по городу. Кроме того, культурная программа предполагает посещение музеев и выставок.

В день полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, ветераны увидят артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

Радио Sputnik также сообщало, что блокадникам проведут глазную операцию по случаю праздника.

Взято отсюда.