реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Bloomberg: праймериз в Нью-Гемпшире являются последним шансом остановить Трампа

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Bloomberg: праймериз в Нью-Гемпшире являются последним шансом остановить Трампа

Для членов Республиканской партии США, которые не поддерживают выдвижение Дональда Трампа на пост главы государства, праймериз в Нью-Гемпшире представляют лучший и, возможно, единственный шанс чтобы остановить его. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, ставки в гонке за выдвижение на пост президента от республиканцев возросли после того, как Рон Десантис заявил, что не будет баллотироваться и поддержал Трампа.

«Для Никки Хейли, последней серьезной соперницы Трампа от Республиканской партии, оставшейся в предвыборной гонке, Нью-Гэмпшир становится решающим моментом. Ее сторонники говорят, что у нее все еще есть шанс расстроить Трампа или, по крайней мере, занять второе место, но окно сужается», — пишет Bloomberg.

Таким образом предстоящие прймериз станут суровым испытанием для республиканцев, которые не поддерживают Трампа, говорится в материале.

До этого сообщалось, что единственный конкурент кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии — экс-представитель страны при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли — не намерена отказываться от президентской гонки и хочет в ней победить

Ранее в США предрекли победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске