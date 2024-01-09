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Bloomberg заявил, что расширение БРИКС ослабит влияние Запада на Россию и Иран

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Bloomberg заявил, что расширение БРИКС ослабит влияние Запада на Россию и Иран

Включение в состав БРИКС новых государств, в том числе, Саудовской Аравии и ОАЭ, снизит зависимость стран-членов объединения от доллара и позволит игнорировать западные санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В статье утверждается, что расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для западных стран, но может уменьшить их влияние на Россия и Иран. Bloomberg подчеркивает, что с учетом проходящих на Украине и в секторе Газа конфликтов, это является немаловажным.

В частности, созданный в рамках БРИКС Новый банк развития, осуществляет проекты без привязки к американскому доллару, а присоединение к организации богатых нефтью стран Ближнего Востока позволит увеличить приток капитала.

В настоящее время, отмечает Bloomberg, почти четвертая часть кредитов Нового банка развития выдается в местной валюте. Это является шагом к созданию денежных потоков, не зависящих от Вашингтона, что очень важно для председательствующей на сегодняшний день в БРИКС Москвы.

Ранее сообщалось, что каждая третья страна Организации объединенных наций (ООН) приняла решение сделать ставку на развитие собственных средств платежа.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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