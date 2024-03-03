Владельцы заброшенных рудников в Соединенных Штатах и других государствах-добытчиках урана возобновляют работу для извлечения выгоды из растущего спроса на ядерное топливо. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источника, не менее пяти американских компаний восстанавливают шахты в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта. В этих штатах производство урана развивалось до катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. После этого Германия и Япония начали поэтапно отказываться от ядерных реакторов, на фоне чего цены на уран упали. В прошлом году Германия отключила последние три АЭС.

Отмечается, что производство урана на старых рудниках собираются компании Ur-Energy и Energy Fuels (США), Sprott Physical Uranium (Канада) и другие.

20 февраля член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов заявил, что вероятность того, что Европа или США введут санкции против «Росатома», близка к нулю.

До этого издание Le Figaro писало, что Евросоюз и США беспокоятся из-за того, что Россия остается ведущим поставщиком обогащенного урана для атомных электростанций.

Кроме того, сообщалось, что в 2023 году США приобрели уран у России на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за всю историю статистики.

Ранее в «Росатоме» заявили о восстановлении защиты ЗАЭС.

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