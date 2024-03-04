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Богомаз сообщил, что системы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

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Богомаз сообщил, что системы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью днем 4 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.

Дрон самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

Богомаз заверил, что из людей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время оперативные службы работают на месте инцидента.

В этот же день ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.

До этого двое мирных жителей поселка Суземка в Брянской области получили легкие ранения в результате украинского обстрела. Кроме того, один жилой дом получил частичные повреждения, сообщал губернатор Богомаз.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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