Боярский вернулся на сцену после перенесенного инфаркта

Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые вышел на сцену после перенесенного инфаркта, сообщает Пятый канал.«”Боярский сегодня, в последний день уходящего года, вернулся на сцену Театра имени Ленсовета после новостей о его повторной госпитализации… Актер сыграл в спектакле “В этом милом старом доме”. В зале не было свободных мест, а зрители встретили появившегося на сцене кумира бурными овациями и аплодисментами. В рамках роли Михаил Сергеевич поиграл на фортепиано”, – говорится в публикации.

Актера 4 декабря выписали из больницы после перенесенного инфаркта.

По данным канала, 28 декабря СМИ распространили информацию, что Боярский вновь попал в больницу, но супруга артиста Лариса Луппиан пояснила, что он прошел плановое медицинское обследование и уже находится дома.

Радио Sputnik также сообщило, что певица Марина Хлебникова стала инвалидом.

Взято отсюда.