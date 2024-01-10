Боксер Кевин Джонсон заявил, что в российских женщинах его привлекает менталитет

Американский боксер Кевин Джонсон назвал плюсы российских женщин перед американками. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что в россиянках его привлекает менталитет, а именно настойчивость, верность и уважение к мужчинам. «Женщин в России и сравнивать не нужно с американскими! Я встречался с американками, и они даже близко не находятся с россиянками», — подчеркнул он.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 18 августа 2023 года в Москве, спортсмен проиграл россиянину Марку Петровскому.

Взято

отсюда

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