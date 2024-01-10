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Боксер из США назвал плюсы российских женщин перед американками

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Боксер Кевин Джонсон заявил, что в российских женщинах его привлекает менталитет

Боксер из США назвал плюсы российских женщин перед американками

Американский боксер Кевин Джонсон назвал плюсы российских женщин перед американками. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что в россиянках его привлекает менталитет, а именно настойчивость, верность и уважение к мужчинам. «Женщин в России и сравнивать не нужно с американскими! Я встречался с американками, и они даже близко не находятся с россиянками», — подчеркнул он.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 18 августа 2023 года в Москве, спортсмен проиграл россиянину Марку Петровскому.

Взято
отсюда

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