Более 20 подростков поставили на профучет после беспорядков в Махачкале

Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы

Более 20 подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Дагестану.

“За участие в несанкционированной акции в аэропорту “Уйташ” идентифицировано и доставлено в отделы полиции 28 несовершеннолетних, в том числе девять учащихся образовательных учреждений. Из них 22 поставлено на учет в ПДН”, – рассказали в ведомстве.

Протоколы об административных правонарушениях составили на 22 несовершеннолетних по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Протоколы также составили на 30 родителей по ст.5.35 КоАП (Неисполнение … обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В МВД отметили, что со всеми подростками проведены беседы “о предупреждении и пресечении несогласованных публичных мероприятий и предусмотренной законом ответственности за участие в них”.

Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.

Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.

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