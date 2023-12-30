Более 200 автомобилей встали в очередь перед Крымским мостом

Очередь из более чем 200 автомобилей образовалась перед Крымским мостом, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.«”В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средств. Ожидание около часа”, – сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра.

Статистика приводится по состоянию на 10:00 по мск. Часом ранее в очереди из желающих попасть на полуостров находилось 126 автомобилей.

Инфоцентр отмечает, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Радио Sputnik писало, как эксперт оценил шансы СБУ разрушить Крымский мост.

Взято отсюда.