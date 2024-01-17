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Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку кандидата в президенты РФ Путина

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Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку кандидата в президенты РФ Путина

В поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах собрано более 2,5 миллиона подписей, сообщается на сайте избирательного штаба российского лидера.«”По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. Регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, ОНФ и партии “Единая Россия””, – говорится в публикации.

Радио Sputnik сообщило, что ЦИК завершил прием документов от желающих участвовать в выборах президента РФ. Прямой эфирВыборы президента России 2024: особенности кампании3 января, 15:33

Взято отсюда.

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