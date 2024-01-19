Более 300 волонтеров ищут кота Твикса, которого “высадили” из поезда

В поисках кота Твикса, которого проводница “высадила” из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове, участвуют более 300 волонтеров, сообщила лидер волонтерского движения Ольга Кудряшова.«”Очень много волонтеров по всей России подключились к этой истории, мне звонят из Москвы, Волгограда, из Питера. В Кирове вышло более 300 человек. Они ходят по домам, по вокзалу, расклеивают объявления, и с каждым днем их все больше и больше”, – рассказала она РИА Новости.

По словам Кудряшовой, хозяин обратился к ней еще 12 января. На одном из объявлений он увидел кота, очень похожего на пропавшего Твикса.«”В этот же день хозяин рассказал мне всю историю, и мы сразу начали искать животное”, – объяснила волонтер.

Она добавила, что пока поиски не дали результатов, однако волонтеры уже обыскали весь вокзал и опросили всех сотрудников.

Ранее в РЖД сообщали, что железнодорожники ищут кота Твикса, которого “высадили” из поезда на вокзале в Кирове. Как объяснили в компании, кот ехал вместе с владельцем в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург, однако сбежал из купе. Проводник принял решение высадить безнадзорное животное из поезда.

Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет открывать уголовное дело о самоуправстве. За нахождение Твикса назначена награда в 30 тысяч рублей.

Радио Sputnik писало, как правильно подготовить питомцев к путешествию.Живая природа с Эдгардом ЗапашнымДичь в большом городе: как людям и животным сосуществовать в мегаполисе?4 января, 11:04

Взято отсюда.