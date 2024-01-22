Более миллиона импортных яиц завезли в Московский регион за три дня

В Московский регион за три дня ввезли 1 245 600 яиц из Турции и Азербайджана, сообщили в Россельхознадзоре.

По данным пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, с 19 по 21 января из Турции импортировали 633 тысячи яиц, из Азербайджана – 612 тысяч.

Отмечается, что яйца поступили на территорию России через международный автомобильный пункт пропуска в Дагестане. По данным ведомства, после проведения документарного и физического контроля было решено принять продукцию.

Всего в Москву и Подмосковье из-за границы доставлено семь партий куриных яиц – 2 185 000 штук, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также сообщало о том, что Индия ведет переговоры об увеличении экспорта яиц в Россию.

Взято отсюда.