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Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии

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Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии

Машинный зал тепловой станции. Архивное фото

Более 3 тысяч жителей Первоуральска остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает региональная прокуратура. «”По предварительной информации, накануне, 29 декабря, около 17.35 (15.35 мск) произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения городского округа Первоуральск по причине порыва на теплотрассе в районе улицы Комсомольская. Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тысяч человек”, – говорится в сообщении.

Как добавил глава Первоуральска Игорь Кабец в своем аккаунте во Вконтакте, ремонтные бригады приступили к восстановлению трубопровода, первый прорыв устранен, продолжаются работы по устранению второго прорыва. По его словам, планируется завершить ремонт до 16.00 мск.4 октября, 09:00

Горняк22
Взято отсюда
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