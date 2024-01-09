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Большая часть домов в Климовске, снова отапливается, сообщил Воробьев

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Большая часть домов в Климовске, снова отапливается, сообщил Воробьев

Из 173 домов, оставшихся без отопления в подмосковном Климовске, 122 вновь подключены к теплоснабжению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«”Сейчас из 173 домов на момент нашего интервью к теплу подключены 122 дома. Не просто подключены, а, соответственно, тепло пришло в квартиры. Подключенным к дому быть и иметь тепло в квартирах – это разные вещи”, – сказал он в эфире телеканала “Россия 24”.

Губернатор пояснил, что при разморозке магистралей тепло поступает в дома, но в квартирах от этого не становится теплее, так как в стояках еще остается воздух.«”Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая сегодня круглосуточно ведется на протяжении многих дней”, – добавил Воробьев.

Полностью отопление восстановят в среду утром, пообещал глава региона.

Радио Sputnik также рассказало, что ожидает аварийную котельную в Климовске.

Взято отсюда.

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