Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ проголосовали на выборах

Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве

Большинство россиян, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли участие в выборах президента РФ, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры).«

"Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллиона человек", – сказано в сообщении в Telegram-канале.

В лидерах по явке на платформе ДЭГ – жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей.

Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20:00 17 марта по местному времени.

Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале госуслуг. Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале.

Радио Sputnik ранее сообщило, что явка на выборах президента России по состоянию на 10:00 мск достигла 38 процентов.

Взято отсюда.