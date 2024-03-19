Российский лыжник Большунов проиграл в гонке на ЧР и прервал серию из 23 побед

Российский лыжник Александр Большунов прервал серию из 23 побед. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Большунов не смог одержать победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России. Он преодолел дистанцию в 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды и предварительно занимает девятое место.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпиад.

Российские лыжники пропустили сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Взято

отсюда

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